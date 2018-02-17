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Информация СМИ о падении самолета в Ростове не соответствует действительности – ЮРЦ МЧС


РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев /ПРАЙМ/. Информация о падении пассажирского самолета в районе аэропорта в Ростовской области не соответствует действительности, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС.

Ранее на сайте телеканала "Рен-ТВ" появилась информация о падении в районе аэропорта Ростова-на-Дону пассажирского лайнера, который якобы исчез с радаров.

"Информация о падении самолета не соответствует действительности", - пояснили в ведомстве.

В ГУ МЧС по Ростовской области агентству также опровергли информацию о падении самолета.

"Все спокойно, никаких чрезвычайных ситуаций не произошло", - пояснил агентству представитель регионального управления МЧС.

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