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Главу ЦБ Латвии 8 часов допрашивало антикоррупционное бюро


  • #Экономическое преступление
    © fotolia.com, wollertz

РИГА, 18 фев — ПРАЙМ. Глава Банка Латвии Илмарс Римшевич, в доме и на работе которого в пятницу прошли обыски, после более чем восьмичасового пребывания в офисе Бюро по борьбе с коррупцией (БПБК) покинул здание и уехал на машине ведомства, сообщает РИА Новости.

В пятницу, 16 февраля, сотрудники Бюро провели обыски в рабочем кабинете Римшевича и у него дома. В этот же день правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса, который позже был арестован.

Как сообщает портал Diena, следствие, которое связывает имена Римшевича и Мартинсонса, рассматривает версии трех противоправных деяний: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки.

Римшевич прибыл в офис бюро в субботу около 18.00 (19.00 мск) на своей машине. Около 02.00 в воскресенье (03.00 мск) он вместе с адвокатом покинул здание БПБК, но сел не в свою машину, а машину бюро. Куда его увезли, журналистам неизвестно.

Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, возможно, вымогали взятки, в частности, у кредитных учреждений.

В этой связи Национальный совет по безопасности на следующей неделе обсудит ситуацию в банковском секторе. Об этом написал президент Латвии Раймонд Вейонис в своем профиле в Twitter.

"Вопрос о ситуации в Латвийском банковском секторе на следующей неделе планирует обсудить Национальный совет по безопасности", — написал президент.

Ранее уже сообщалось, что БПБК начало проверку в связи с озвученной в СМИ информацией, о том, что администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленное лицо из финансового сектора вымогали взятку у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.

Также стало известно, что БПБК начало проверку содержащейся в заявлении сети министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) информации о том, что руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии.

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