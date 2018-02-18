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Грузия стала третьим крупнейшим поставщиком вина в Россию


  • #Вино
    © fotolia.com, Markus Mainka

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Импорт вина в Россию в 2017 году увеличился почти на 40%, до 244,4 млн л, свидетельствуют имеющиеся у РБК данные Федеральной таможенной службы.

Одним из основных драйверов этого роста стала Грузия: поставки оттуда выросли в 1,7 раза, до 35 млн л. По итогам года Грузия стала третьим по величине экспортером вин в Россию, опередив Францию (33,7 млн л, что почти на 33% больше, чем годом ранее).

Первое место сохранила Испания (почти 53 млн л), второе — Италия (43 млн л).

Стоимость 1 л вина из Испании в 2017 году равнялась в среднем $1,36, из Италии — $3,57, из Грузии — $2,92, из Франции — $4,54.

Россия ввела запрет на поставки грузинских вин в марте 2006 года: в них, по версии Роспотребнадзора, были обнаружены тяжелые металлы и пестициды. Вино из Грузии отсутствовало на российском рынке больше семи лет — экспорт был возобновлен в июне 2013 года.

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