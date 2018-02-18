ФАС выявила завышение цен на 17 жизненно необходимых лекарств

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пришла к выводу, что фармацевтическая компания "АстраЗенека" завысила цены на пять наименований лекарств, или, с учетом всех дозировок и форм, на 17 позиций медикаментов для лечения онкологических, респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом РБК рассказала генеральный директор "АстраЗенека Россия и Евразия" Ирина Панарина.

Заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская подтвердила, что служба зафиксировала завышение цены по 17 лекарствам.​

Среди лекарств есть два препарата, не имеющие аналогов на российском рынке, — гозерелин (бренд "Золадекс") и фулвестрант (бренд "Фазлодекс"). Оба — для лечения различных форм рака. Антимонопольная служба может закрыть рынок для этих препаратов уже на следующей неделе, если компания не снизит на них цены к 20 февраля.

"Мы разделяем озабоченность государства вопросом снижения цен на лекарства, но в письме ФАС в наш адрес обозначен крайне короткий срок для принятия решения — четыре рабочих дня — до 20 февраля. Если препараты будут лишены цены, то не смогут продаваться", — рассказала генеральный директор "АстраЗенека Россия и Евразия" Ирина Панарина.