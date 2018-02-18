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В Канаде пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за возгорания‍


  • #Самолет авиакомпании Air Canada
    © AFP,

МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Air Canada Express вернулся в аэропорт вылета в канадском городе Саскатун из-за того, что рядом с левой выхлопной трубой были замечены языки пламени, передает телеканал CTV News со ссылкой на представителя авиакомпании.

Самолет направлялся в канадский Калгари, но был вынужден вернуться в Саскатун через некоторое время после взлета, так как члены экипажа заметили возгорание.

"Все пассажиры были эвакуированы без происшествий", — сообщил аэропорт в микроблоге в Twitter.

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