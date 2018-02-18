В Иране разбился пассажирский самолет авиакомпания Aseman Airlines

МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Иранская компания Aseman Airlines подтвердила крушение одного из своих пассажирских самолетов, передает агентство ISNA со ссылкой на представителя компании.

Представитель скорой медицинской помощи Ирана сообщил, что потерпевший самолет пока не найден.

Глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что на борту самолета, потерпевшего крушение в центральной части страны, находились 66 человек, сообщает агентство Tasnim.

По словам Боруджерди, в самолете находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.

Ранее агентство "Тасним" со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям сообщило, что пассажирский самолет, выполнявший рейс Тегеран-Ясудж, потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан.