Поисковая операция на месте катастрофы Ан-148 в Московской области завершена

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Поисковая часть операции на месте катастрофы самолета Ан-148 в Московской области, в результате которой погиб 71 человек, завершена, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Операция на месте крушения самолета завершена, подразделения выводятся в пункты постоянной дислокации", - сказал собеседник агентства

Он уточнил, что всего с начала работ в районе падения Ан-148 было обнаружено почти 5 тысяч обломков воздушного судна, они доставлены в ЛИИ имени Громова для изучения.

Территория, где проводились работы, передана по актам местным властям.

В Раменском районе Подмосковья упал пассажирский самолет

Также сообщается, что авиакомпания "Саратовские авиалинии" опровергла сообщения СМИ о том, что командир разбившегося Ан-148 Валерий Губанов вышел в рейс с просроченным медицинским заключением.

Ранее издание Dailystorm со ссылкой на источник сообщило, что Губанов не должен был выходить в рейс, поскольку не прошел врачебную комиссию в установленный срок. Издание утверждало, что заключение врачебной летной экспертной комиссии выдали Губанову 9 февраля 2017 года, хотя такая справка действует не более чем один год, а пилоты обязаны проходить осмотры раз в полгода.

"Валерий Губанов, командир воздушного судна на рейсе Москва-Орск, потерпевшего крушение 11 февраля 2018 года, вышел в рейс, имея на руках заключение ВЛЭК (врачебной летной экспертной комиссии) от 9 февраля 2018 года. Комиссию он проходил в Волгограде, медицинское заключение выдано медсанчастью Волгоградского Центра ОВД филиала "Аэронавигация Юга", - говорится в сообщении авиакомпании.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.