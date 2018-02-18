Virgin Hyperloop One выполнит ТЭО скоростной трассы между городами Пуна и Мумбаи в Индии

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Компания Virgin Hyperloop One, сопредседателем совета директоров которой является основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, разработает ТЭО для строительства высокоскоростной трассы между городами Пуна и Мумбаи в Индии, сообщили РИА Новости в российской компании.

Соответствующее рамочное соглашение было подписано между VHO и Управлением развития городского округа Пуна (Индия, штат Махараштра). Документ был подписан в рамках Global Investors Summit - Magnetic Maharashtra: Convergence 2018.

Согласно документу, ТЭО должно быть выполнено в течение полугода.

Предполагаемая трасса соединит Мумбаи, столицу штата Махараштра, и Пуну, второй по величине город региона. Кроме того, промежуточной точкой маршрута должен стать строящийся неподалеку от Мумбаи аэропорт Нави Мумбаи, который предположительно заработает в 2019 году. Общая протяженность маршрута составит 136 км.

После завершения ТЭО VHO получит право подать заявку на строительство трассы. Ее возведение планируется разделить на два этапа: создание 10-километрового тестового участка и прокладку основной трассы.

Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск. Планируется, что новое транспортное средство будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее скоростного поезда. Кроме компании Hyperloop One, разработками в этой области занимается также Hyperloop Transportation Technologies.