Финансовая система Латвии стабильна, но возникли проблемы с репутацией – глава минфина

РИГА, 18 фев /ПРАЙМ/. Финансовая система Латвии стабильна, но из-за ситуации вокруг банка ABLV у страны возникли проблемы с репутацией на международном финансовом рынке, сказала на срочной пресс-конференции в воскресенье министр финансов Латвии Дана Рейзнице-Озола.

Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении минфина США, ранее предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег и даче взяток должностным лицам. Кроме того, в субботу антикоррупционное бюро Латвии задержало главу Банка Латвии (центробанка) Илмара Римшевича. Сейчас он находится в изоляторе. Взаимосвязаны ли эти события, журналистам не известно.

"У банков в целом нет проблем с ликвидностью, так что вкладчики могут чувствовать себя в полной безопасности", - сказала министр на пресс-конференции в воскресенье. При этом Рейзниеце-Озола признала, что у Латвии сейчас кризис репутации в международном финансовом секторе. "От способности руководства ABLV Bank сотрудничать с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK), представителями FinCEN, клиентами и Европейским центральным банком зависит, насколько большое влияние на деятельность банка окажет доклад сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN)", - сказала она.

Министр также добавила, что борьба с отмыванием средств является для правительства крайне важной задачей. "Хочу подчеркнуть, что со стороны Латвии и правительства не будет никакой терпимости к использованию финансового сектора для отмывания денег. (...) Ситуация с ABLV - сигнал и для других банков", - сказала Рейзниеце-Озола. Она также добавила, что государство не будет рисковать ни одним евро, чтобы поддержать ABLV Bank.

В пятницу, 16 февраля, сотрудники KNAB провели обыски в рабочем кабинете Римшевича и у него дома. В субботу глава Центробанка провел более восьми часов в офисе бюро, после чего, покидая здание, сел в машину ведомства. Также правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса, который позже был арестован. Как сообщает портал Diena, следствие, которое связывает имена Римшевича и Мартинсонса, рассматривает версии трех противоправных деяний: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки. Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, возможно, требовали взятки, в частности у кредитных учреждений.

Ранее сообщалось, что KNAB начало проверку в связи с озвученной в СМИ информацией о вымогательстве взятки у крупнейшего акционера частного латвийского банка Norvik Banka Григория Гусельникова. Также KNAB проверяет содержащуюся в заявлении Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, входит в минфин США) информацию о незаконных сделках латвийского банка ABLV.