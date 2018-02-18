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ЦБ Латвии купил ценные бумаги у банка, заподозренного США в отмывании средств


РИГА, 18 фев /ПРАЙМ/. Банк Латвии (центробанк) купил ценные бумаги у заподозренного США в отмывании средств латвийского коммерческого банка ABLV Bank, чтобы обеспечить банк дополнительной ликвидностью, сообщил в воскресенье член правления Банка Латвии Эдвард Кушнерс.

Кушнерс указал, что такие действия являются стандартной помощью, которую центральный банк страны может предоставить коммерческим банкам для обеспечения дополнительной ликвидности на финансовом рынке. "Банк Латвии действовал, чтобы обеспечить ABLV Bank финансовыми средствами в рамках монетарной политики и гарантировать помощь с ликвидностью. Такие действия могут осуществляться в подобных ситуациях. Со своей стороны можем заверить, что у ABLV Bank есть поддержка в рамках правовых и финансовых инструментов", - заявил он. Однако член правления центробанка отказался разглашать сумму, на которую Банк Латвии приобрел ценные бумаги, отметив, что этот вопрос затрагивает финансовую стабильность.

Сумма сделки составила 13 миллиона евро, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола передаче "Ничего личного" телеканала TV3.

Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении минфина США, ранее предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег и даче взяток должностным лицам. Кроме того, в субботу антикоррупционное бюро Латвии задержало главу Банка Латвии (центробанка) Илмара Римшевича. Сейчас он находится в изоляторе. Взаимосвязаны ли эти события, журналистам не известно.

В пятницу, 16 февраля, сотрудники KNAB провели обыски в рабочем кабинете Римшевича и у него дома. В субботу глава Центробанка провел более восьми часов в офисе бюро, после чего, покидая здание, сел в машину ведомства. Также правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса, который позже был арестован. Как сообщает портал Diena, следствие, которое связывает имена Римшевича и Мартинсонса, рассматривает версии трех противоправных деяний: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки.

Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, возможно, требовали взятки, в частности у кредитных учреждений.

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