Орловская область пытается решить вопрос с долгом по проекту "Пшеница-2000" - Клычков

МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Власти Орловской области ищут возможность решить вопрос с обязательствами бюджета региона по погашению долга по проекту "Пшеница-2000", сообщил в интервью РИА Новости на инвестиционном форуме в Сочи врио главы региона Андрей Клычков.

Договор займа в рамках реализации международного инвестиционного проекта "Пшеница-2000" был подписан в июле 1998 года между Минфином РФ, Внешэкономбанком и "Орелагропромснабом" на общую сумму в 114 миллионов немецких марок, что на тот момент составляло 383 миллиона рублей по официальному курсу. Поручителем выступила администрация Орловской области.

На заемные средства в Германии были закуплены мельницы, высокопроизводительная сельскохозяйственная техника и оборудование для возделывания, сбора и переработки зерна. После обвала рубля в августе 1998 года и как следствие увеличения курса немецкой марки заемная составляющая проекта многократно увеличилась. От дальнейшей реализации проекта пришлось отказаться. "Орелагропромснаб" был признан банкротом, а Орловская область как поручитель до сих пор расплачивается по кредиту.

"Я прикладываю все усилия, чтобы, наконец, решить вопрос с долгом по "Пшенице-2000". Это давняя проблема Орловской области. Мы подготовили правовую позицию, неоднократно были встречи на уровне министерства финансов, подготовлены обращения на имя председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева для погашения этого обязательства", - сказал Клычков.

"Мы подготовили необходимую базу, активно работаем и с Минпромторгом, и Минфином, ищем различные пути решения. Будем стараться не затягивать", - сказал врио главы региона, отвечая на вопрос о возможных сроках решения вопроса.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который прошел с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.