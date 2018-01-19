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Никто не пострадал при ЧП в аэропорту Южно-Сахалинска, где самолет задел крылом столб


ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев /ПРАЙМ/. На борту самолета авиакомпании "Аврора" (дальневосточная "дочка" "Аэрофлота" AFLT), который повредил законцовку правого крыла после того, как задел столб освещения в аэропорту Южно-Сахалинска, был всего один пассажир, никто не пострадал, рейс был задержан на два с половиной часа и успешно выполнен после замены самолета, сообщает в понедельник пресс-служба компании.

Об инциденте ранее сообщала пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска.

"В воскресенье воздушное судно DHC-8-200, выполнявшее рейс HZ 6891 по маршруту Южно-Сахалинск – Саппоро, повредило законцовку правого крыла, задев временную опору электроснабжения, установленную в связи с масштабными строительными работами в аэропорту Южно-Сахалинска", - пояснили в компании, отметив, что самолет с разрешения служб УВД выполнял маневрирование до исполнительного старта, двигаясь согласно разметке на перроне аэропорта.

В компании рассказали, что на борту находился один пассажир. Никто не пострадал. Рейс был задержан на два с половиной часа. После замены воздушного судна он был успешно выполнен.

По факту авиационного происшествия проводится расследование, создана рабочая комиссия.

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