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Правительство РФ пересядет на машины проекта "Кортеж" в конце 2018 или начале 2019 года


МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ может пересесть на автомобили проекта "Кортеж" в конце этого года или начале следующего, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Я думаю, что это может произойти в конце этого года - начале следующего. К этому времени все желающие уже смогут заказывать себе автомобили проекта "Кортеж", - сказал Мантуров в интервью газете "Ведомости".

Он также отметил, что из всего предполагаемого модельного ряда, сам он, скорее всего, пересядет на седан, но также его интересует внедорожник.

"Лично я дождусь появления внедорожника. Мы до конца следующего года должны выпустить и добавить к линейке этот автомобиль. Скорее всего, у меня, как и у других членов правительства, будет седан. Правда, сомневаюсь, что в этом году удастся пересесть на него", - рассказал Мантуров.

Министр также уточнил, что процесс заказа и изготовления автомобилей длительный, этот год уйдет на опытную эксплуатацию, в том числе и на дополнительную сертификацию машин. До конца 2018 года должны быть произведены и поставлены 70 машин.

Мантуров также заявил о сильном изменении отечественного автопрома в последние годы: "Не буду уходить в советский период, говорить о том, что мы тогда производили и за что нас критиковали, но сегодня мы производим совершенно другие автомобили, другого качества и на других платформах".

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