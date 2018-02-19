Скоростной поезд "Ласточка" готовят к запуску по маршруту Иваново – Москва - власти

БРЯНСК, 19 фев /ПРАЙМ/. Скоростной поезд "Ласточка" готовят к запуску между Москвой и Иваново, предполагаемое время в пути составит 3 часа 45 минут, причем часть пути будет осуществляться по неэлектрифицированной железной дороге, сообщает правительство Ивановской области по итогам испытательной поездки электропоезда.

Идея запустить между Иваново и Москвой "Ласточку" появилась в октябре минувшего года во время встречи руководства области и РЖД. Испытательная поездка электропоезда сообщением Москва-Иваново состоялась в понедельник. Первыми пассажирами стали врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, директор по пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов и начальник Северной железной дороги (СЖД) Валерий Танаев.

"Компанией проведена серьезная работа по обеспечению возможности курсирования "Ласточки". В частности, обеспечено движение электропоездов как по электрифицированным, так и по неэлектрифицированным участкам пути", - приводятся слова Танаева.

Уточняется, что организация скоростного движения между Москвой и Иваново с использованием нестандартных технологических решений стала первым опытом для ОАО "РЖД". От Москвы до Владимира электропоезда будут ходить в скоростном режиме и развивать скорость до 160 километров в час.

На неэлектрифицированном участке до Иванова поезда будут следовать в нескоростном режиме, но СЖД уже устранила технические ограничения, чтобы увеличить скорость движения на участке Иваново – Новки. Во Владимире "Ласточка" будет прицепляться к тепловозу ТЭП70БС-316, от которого будет получать электроснабжение, говорится в сообщении.

"Планируется, что отправление из Иванова будет в 06.15 с прибытием в Москву в 10.00, предполагаемое время в пути составит 3 часа 45 минут. Обратно есть предложение выезжать в 18:42", – рассказал Воскресенский. Точная дата запуска поезда пока не оговаривается. Отмечается, что стоимость билета на "Ласточку" будет меньше, чем сумма стоимости автобусного билета от Иванова до Владимира и от Владимира на "Ласточке" до Москвы.