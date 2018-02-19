МНЕНИЕ: Транспортное обеспечение туризма в РФ заметно улучшается - Ростуризм

МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. В России в последнее время достигнут серьезный прогресс в транспортном обеспечении внутреннего туризма, это касается и железнодорожных, и авиаперевозок, заявил РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"За последнее время был совершен большой шаг вперед в транспортном обеспечении внутреннего туризма. Так, в минувшем году реализован ряд важных проектов в сфере транспортной инфраструктуры. Построен новый аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону. В январе открылся аэропорт "Рощино" в Тюмени, полностью завершена реконструкция аэродрома Волгограда, инфраструктуры в аэропортах Калининграда, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга и Саранска", - рассказал собеседник агентства.

Сафонов напомнил, что за счет частных инвестиций построены новые аэровокзальные комплексы в аэропортах Анапы, Перми, Красноярска.

"Активно велось дорожное строительство по всей стране, вводились новые и реконструированные участки федеральных трасс. Новые аэропортовые комплексы, удлиненные взлетно-посадочные полосы, качественные автотрассы и другие положительные инфраструктурные изменения расширяют туристические возможности и делают турпоездки по России более приятными", - пояснил он.

АВИАПЕРЕВОЗКИ

По словам главы ведомства, подавляющая часть реализуемых в настоящее время турпродуктов базируется на авиаперелетах, как наиболее популярном у туристов способе перемещения к местам отдыха и обратно. В этой связи в развитии туризма очень большую роль играют авиационные пассажирские перевозки.

"По данным Минтранса России, в 2017 году количество перевезенных авиатранспортом пассажиров составило более 105 миллионов человек, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом. Это рекордный показатель за всю историю гражданской авиации. Примечательно, что почти две трети - 62,5 миллиона пассажиров - перевезены на внутренних линиях, рост составил 11%", - прокомментировал ситуацию Сафонов.

Среди положительных тенденций 2017 года он также отметил снижение тарифов на авиаперевозки. По внутренним направлениям оно составило около 4%. Средняя стоимость билетов в обе стороны отмечена на уровне 12,8 тысячи рублей.

"Доступность авиаперелетов для российских туристов повышается благодаря увеличению количества самолетов и разработке оптимальных полетных программ для удовлетворения растущего спроса. Так, к примеру, в 2018 году авиаперевозчики Nordwind Airlines и Ikar Airlines, выполняющие чартерные рейсы для туроператора "Пегас Туристик", увеличат к лету количество своих бортов с 31 до 56", - отметил чиновник.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Сафонов подчеркнул, что предпринимаются шаги по повышению доступности железнодорожных пассажирских перевозок для российских туристов, путешествующих по внутренним направлениям.

Всего в 2017 году железнодорожным транспортом перевезено более 1,1 миллиарда пассажиров (рост почти 8%), из них поездами дальнего следования – более 102 миллиона (+1%).

"С 2015 года в результате совместной работы Ростуризма и РЖД в России появились железнодорожные чартерные программы на российский юг, которые позволяют туристам экономить до 50% расходов по сравнению с самостоятельным путешествием. Благодаря таким программам уже в 2016 году поток туристов по железной дороге вырос на 30%", - рассказал глава Ростуризма.

"Поездки по железной дороге также становятся самостоятельным турпродуктом, дающим туристам уникальную возможность увидеть из окна вагона всю страну. Ведется работа по созданию благоприятных условий для включения железнодорожных перевозок в пакетные турпродукты. Принято решение об увеличении с 2017 года глубины продаж билетов до 120 дней для всех поездов. Применяется гибкая тарифная политика. Так, в период низкого спроса предусмотрены понижающие коэффициенты. Реализуются ряд решений, снижающих стоимость проезда на различных категориях мест", - пояснил он.

Чиновник напомнил, что решением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в 2016 году была введена скидка в 50% на проезд в поездах дальнего следования в период с 1 июня по 31 августа для детей в возрасте от 10 до 17 лет. Кроме того, в феврале 2018 года генеральный директор РЖД Олег Белозеров предложил предоставлять скидки детям на плацкартный и на купейный сегмент круглый год.