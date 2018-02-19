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Греция не получит новый транш финпомощи в 5,7 млрд евро до второй половины марта - ESM


Мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 19 фев /ПРАЙМ/, Мария Князева. Европейский механизм стабильности (ESM), созданный в еврозоне несколько лет назад для поддержки кризисных стран и банков региона, перечислит новый транш финпомощи Греции в размере 5,7 миллиарда евро не ранее второй половины марта, заявил глава ESM Клаус Реглинг на пресс-конференции в понедельник.

"Я не думаю, что ESM сможет перечислить первый субтранш ранее второй половины марта", - сказал он.

В январе совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал новый транш кредита для Греции в 6,7 миллиарда евро. Этот транш будет разделен на две части, из которых первый субтранш составит 5,7 миллиарда евро. Тогда не исключалось, что он может быть выделен во второй половине февраля.

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