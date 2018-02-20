АНОНС - Трехдневная российская деловая миссия начнет работу в Таиланде во вторник

БАНГКОК, 20 фев /ПРАЙМ/. Трехдневная деловая миссия с участием более 50 российских компаний, представителей таиландских деловых кругов и государственных ведомств экономического блока России и Таиланда открывается в Бангкоке во вторник.

Миссия проводится Российским экспортным центром (РЭЦ) и министерством экономического развития РФ при участии посольства и торгпредства РФ в Таиланде. Основной задачей бизнес-миссии является дальнейшее развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества двух стран.

ДВУСТОРОННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В ходе бизнес-миссии во вторник состоятся переговоры ее участников с руководством профильных министерств Королевства Таиланд: министерством транспорта, министерством цифровой экономики и общества и министерством торговли. Переговоры пройдут при участии сотрудников посольства и торгового представительства Российской Федерации в Королевстве Таиланд.

В среду, 21 февраля, состоится пленарное заседание, на котором выступит заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Груздев, представители министерства торговли Таиланда, а также состоится презентация АО "Российский экспортный центр" и презентация инвестиционных возможностей Дальнего Востока России. Затем генеральный секретарь управления по развитию Восточного экономического коридора Таиланда представит программу развития этого региона.

"В рамках пленарного заседания запланирована церемония подписания двусторонних соглашений между Россией и Таиландом, после церемонии пройдет ряд круглых столов, на которых российские компании выступят со своими презентациями (транспорт и логистика, энергетика, IT и цифровые технологии, медицина и биотехнологии)", - говорится в пресс-релизе РЭЦ, выпущенном в связи с проведением бизнес-миссии в Таиланде.

В четверг, 22 февраля, запланировано посещение участниками деловой миссии объектов Восточного экономического коридора Таиланда - правительственной программы построения новой инфраструктуры одного из наиболее интенсивно развивающихся регионов страны, к участию в которой Таиланд приглашает как местных, так и иностранных инвесторов.

В мероприятиях бизнес-миссии примут участие АО "Вертолеты России", АО "Гражданские самолеты Сухого", госкорпорации "Ростех", "Росатом", ОАО "Российские железные дороги", ООО "РусАйтиЭкспорт" и другие российские предприятия.

ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТАИЛАНДОМ ВЫРОС НА 61%

Согласно таможенной статистике Таиланда, по итогам 2017 года товарооборот между нашими странами составил 3130,4 миллиона долларов США, что на 61,2% больше, чем в 2016 году. Основными статьями российского экспорта в Таиланд остались минеральные продукты (62,7%), металлы и изделия из них (15,9%) и продукция химической промышленности (12,4%).

Основными статьями импорта из Таиланда в Россию остаются машины и оборудование (63,2%), продукция химической промышленности (17,6%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (8,9%).

Обе стороны ставят задачу значительного увеличения товарооборота и объемов взаимных инвестиций в ближайшие годы.

Конкретные шаги в этом направлении и будут обсуждаться в ходе бизнес-миссии 20-22 февраля, призванной, прежде всего, помочь предприятиям двух стран установить новые деловые контакты и дать дополнительный импульс развитию уже существующих программ сотрудничества между российскими и таиландскими предприятиями и организациями, ведущими импортно-экспортную и инвестиционную деятельность.