Британия может не заплатить ЕС за Brexit, если они не подпишут торговое соглашение - СМИ

МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Правительство Великобритании готовиться вообще не платить Евросоюзу за выход из объединения, если ЕС откажется заключить торговое соглашение, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Премьер Британии Тереза Мэй хочет, чтобы проект соглашения с ЕС к октябрю включал торговые условия. Со своей стороны Евросоюз считает, что в соглашении должно быть мало подробностей и оно будет только политической декларацией.

"Команда премьер-министра Терезы Мэй разработала секретный запасной план - отказываться от выплаты миллиардов фунтов по Brexit, чтобы заставить Евросоюз дать Британии торговое соглашение, которого она хочет", - передает агентство.

"Либо ЕС дает нам торговое соглашение, либо они вообще не получат денег", - заявил экс-лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что этот план далек от исхода, желаемого Британией, но высокопоставленные члены правительства считают его необходимым. Один из чиновников отметил, что "точный механизм для выплаты денег пока предстоит согласовать, что оставляет возможность их удержать".

Ранее Мэй подтвердила, что, согласно оценкам, Великобритания должна будет выплатить ЕС за выход из объединения сумму в диапазоне 35 – 39 миллиардов фунтов (от 49 до 55 миллиардов долларов).

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС.