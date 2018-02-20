ИНТЕРВЬЮ: Таможня хочет уничтожать санкционку из стран ЕАЭС - замглавы ФТС

МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Федеральная таможенная служба хочет получить право уничтожать санкционные продукты питания, ввозимые в Россию из стран Евразийского экономического союза, сейчас эти товары таможня вынуждена возвращать поставщикам, заявила в интервью РИА Новости замглавы ФТС Татьяна Голендеева.

По словам Голендеевой, проблема реэкспорта санкционных товаров из Белоруссии и Казахстана до сих пор не решена, хотя ее масштаб и сократился.

"На государственном уровне сейчас прорабатываются законодательные меры, чтобы мы могли санкционные товары, которые к нам поступают из стран Евразийского союза, иметь возможность уничтожать так же, как мы уничтожаем товары, которые напрямую ввозятся из третьих стран", - сообщила замглавы ФТС. "Это наша с Минфином инициатива, она прорабатывается, но еще пока не принята", - добавила она.

"Сейчас, если товар выпущен в свободное обращение на территории Белоруссии и ввозится к нам, и мы убеждены, что его происхождение именно из санкционной страны, мы не имеем права уничтожать, мы его должны выдворять", - пояснила она.

В июле 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках продовольственного эмбарго. Как заявляли власти РФ, уничтожение санкционных продуктов поможет сократить поток продуктовой контрабанды в страну, поскольку она становится экономически невыгодной.

Россельхознадзор, в свою очередь, ранее также неоднократно вводил ограничения на реэкспорт продуктов через Белоруссию, поскольку российские власти подозревают, что через эту страну в РФ идут поставки санкционной продукции. В марте 2017 года глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявлял, что Белоруссия с момента введения в 2014 году продэмбарго увеличила долю в поставках продовольствия в Россию с 1% до 15%, став крупнейшей перевалочной базой для санкционной продукции.