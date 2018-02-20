"Трансаэро" подала иск против соавтора программы оптимизации работы авиакомпании

МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. "Трансаэро" TAER подала иск против консалтинговой компании McKinsey, с которой разрабатывала программу повышения эффективности работы авиакомпании, следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд зарегистрировал заявление 19 февраля, сумма исковых требований — 29,5 миллиона рублей.

В конце 2014 года авиакомпания "Трансаэро" совместно с McKinsey разработала комплексную программу повышения эффективности работы, которую планировалось реализовать в 2015 году. Программа была рассчитана на период до шести месяцев. Она включала в себя шаги по оптимизации провозных емкостей и маршрутной сети. Целями программы являлись также расширение предложений по трансферным пассажирским перевозкам, увеличение объемов перевозок грузов и почты.

Второй по пассажирообороту в РФ авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с 26 октября 2015 года.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 13 сентября 2017 года признал авиакомпанию банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства сроком на полгода. По оценке арбитража, обязательства авиакомпании "Трансаэро" почти в 144 раза превышали оценку ее реальных активов.