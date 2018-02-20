FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Трансаэро" подала иск против соавтора программы оптимизации работы авиакомпании


МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. "Трансаэро" TAER подала иск против консалтинговой компании McKinsey, с которой разрабатывала программу повышения эффективности работы авиакомпании, следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд зарегистрировал заявление 19 февраля, сумма исковых требований — 29,5 миллиона рублей.

В конце 2014 года авиакомпания "Трансаэро" совместно с McKinsey разработала комплексную программу повышения эффективности работы, которую планировалось реализовать в 2015 году. Программа была рассчитана на период до шести месяцев. Она включала в себя шаги по оптимизации провозных емкостей и маршрутной сети. Целями программы являлись также расширение предложений по трансферным пассажирским перевозкам, увеличение объемов перевозок грузов и почты.

Второй по пассажирообороту в РФ авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с 26 октября 2015 года.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 13 сентября 2017 года признал авиакомпанию банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства сроком на полгода. По оценке арбитража, обязательства авиакомпании "Трансаэро" почти в 144 раза превышали оценку ее реальных активов.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ