Россияне нарастили закупки блинной муки на масленицу на 140-145% - "Платформа ОФД"

МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. "Платформа ОФД" Сбербанка SBER проанализировала потребительское поведение россиян в период прошедшей масленичной недели, и зафиксировала рост числа покупок блинной муки и смесей на 140-145%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Платформа ОФД" - оператор фискальных данных, который обеспечивает сбор, хранение и передачу данных с онлайн-касс в ФНС.

"Если сравнивать данные о продажах на неделе, предшествовавшей масленице (5-11 февраля), и на масленичной неделе (12-18 февраля), то число покупок блинной муки и блинных смесей – рост на 140-145%. Средний чек – 55-60 рублей за 1 килограмм, рост за неделю на 5-7%", - отмечают в "Платформе ОФД". При этом также традиционно наблюдался рост покупок готовых блинов.

На данный момент в продаже в торговых точках РФ более 11 тысяч различных наименований блинной продукции и более 600 наименований блинной муки. При этом покупки пшеничной муки выросли за прошедшую неделю на 96-103%. Средний чек составил 75-80 рублей за килограмм. Также увеличились покупки молока на 7-10%, яиц - на 6-10%, свидетельствуют данные компании.

Растущий рост популярности покупок блинной муки и смесей можно связать с рядом факторов. Во-первых, с общим трендом на использование продукции, не требующей дополнительных временных и финансовых затрат по приготовлению блюд (полуфабрикаты, готовые наборы для блюд). Во-вторых, развивается и публикуется на общедоступных ресурсах - новая рецептура, позволяющая готовить не только традиционные блины, но и другие блюда (торты, пирожные). Это привлекает внимание, прежде всего, молодых домохозяек, проанализировали в "Платформе ОФД".

В-третьих, учитывается сезонность спроса, и определенные продукты в определенные дни получают более выигрышное положение в раскладке товаров в магазинах, и конечно, относительная дешевизна готовой блинной смеси в потребительской корзине, заключили в компании.