Чистый убыток Воронежского авиазавода по РСБУ в 2017 г снизился на 18,7%, до 1,47 млрд руб

ВОРОНЕЖ, 20 фев /ПРАЙМ/. Чистый убыток "Воронежского акционерного самолетостроительного общества" (ВАСО) по итогам 2017 года по РСБУ составил почти 1,472 миллиарда рублей, что на 18,7% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года - 1,81 миллиарда рублей, говорится в отчете предприятия, опубликованном во вторник.

Общая выручка ВАСО по итогам прошлого года выросла по сравнению с показателем 2016 года - до 6,67 миллиарда рублей с 6,44 миллиарда рублей. От продажи Ан-148 в прошлом году предприятие получило порядка 2,158 миллиарда рублей, годом ранее - около 3,113 миллиарда рублей. Существенно выросла выручка от продажи "этапов работ" по строительству самолетов ИЛ-96-300 - с 223,9 миллиона рублей в 2016 году до свыше 1 миллиарда рублей в 2017 году, а также выручка от продажи узлов, агрегатов и запчастей к самолетам - с 1,485 миллиарда рублей в 2016 году до 2,458 миллиарда рублей в 2017 году.

Валовая прибыль за отчетный период составила 311,268 миллиона рублей против убытка в 932,137 миллиона рублей в 2016 году. Убыток от продаж по итогам прошлого года составил чуть более 246 миллионов рублей, годом ранее — почти 1,5 миллиарда рублей.

В планах завода на 2018 год - производство и продажа самолетов Ан-148, Ил-96 различной модификации, Ил-112В, а также производство и продажа агрегатов для самолетов SSJ-100, МС-21, Ил-76МД-90А.

Воронежский авиазавод является крупнейшим предприятием области. Предприятие основано в 1932 году, входит в состав ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" UNAC(ОАК). Специализируется на производстве широкофюзеляжных самолетов Ил-96, ближнемагистральных региональных самолетов Ан-148, легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, а также изготовлении узлов и агрегатов для региональных самолетов Sukhoi SuperJet 100, пассажирских среднемагистральных самолетов семейства МС-21 и тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД.