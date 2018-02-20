Рынок авиастрахования РФ нуждается в росте тарифов минимум на 20-30% - "АльфаСтрахование"

МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Тарифы в авиационном страховании в РФ находятся сейчас на минимальном уровне и нуждаются в увеличении минимум на 20-30%, заявил заместитель гендиректора по авиакосмическому страхованию компании "АльфаСтрахование" Илья Кабачник.

"Сейчас тарифы находятся на минимальном уровне. Мы считаем, что, в принципе, все указывает на то, что они должны быть повыше. Не в разы, нет… Чтобы это было заметно - на 20-30%", - заявил Кабачник журналистам в кулуарах IX международной конференции РААКС "Авиационное и космическое страхование в России" во вторник, но добавил, что "это вопрос мечтаний".

На вопрос, повлияет ли недавняя авиакатастрофа с Ан-148 в Подмосковье на страховые тарифы для авиакомпаний и владельцев самолетов, Кабачник ответил, что "очень хочется верить в это".

Самолёт Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

"При всех разговорах, что авиация становится более безопасной… не везде, и не всегда. Страхование нужно и ясно, что нам нужны деньги на покрытие таких убытков. Это невозможно собрать с одной авиакомпании... Это перераспределение… Мы говорим о среднем уровне… Вот есть премии за год, вот есть убытки за год, вот есть премии за пять лет, вот есть убытки за пять лет. Желательно, чтобы они сходились для того, чтобы было из чего оплачивать, а не черпать, например, из ОСАГО, в котором и так денег нет", - пояснил Кабачник.

Вместе с тем, он считает, что в течение года роста тарифов не будет, и, более того, допускает их дальнейшее снижение из-за конкуренции. "У нас очень живой рынок", - заключил эксперт.