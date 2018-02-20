Крупный пожар на птицефабрике в Новгородской области потушили – МЧС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев /ПРАЙМ/. Крупный пожар на новгородской птицефабрике ликвидирован, сообщает региональное ГУМЧС.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что на птицефабрике холдинга "Белгранкорм" в населенном пункте Переезд Крестецкого района днем загорелся одноэтажный металлический ангар, где стояли стеллажи для птицы. Пожар был локализован в 15.55 мск на площади 3,2 тысячи квадратных метров.

"Ликвидация пожара в 20.00 мск. В результате пожара здание уничтожено полностью, спасено складское здание", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекалось 10 единиц техники МЧС России.

Согласно информации на сайте компании, агропромышленный холдинг "БЭЗРК-Белгранкорм" - одна из крупнейших вертикально интегрированных структур сельскохозяйственного сектора России. Основными направлениями деятельности холдинга является производство мяса птицы, свинины, говядины, колбасных и деликатесных изделий, молока, зерна и комбикормов.