FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Крупный пожар на птицефабрике в Новгородской области потушили – МЧС


С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев /ПРАЙМ/. Крупный пожар на новгородской птицефабрике ликвидирован, сообщает региональное ГУМЧС.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что на птицефабрике холдинга "Белгранкорм" в населенном пункте Переезд Крестецкого района днем загорелся одноэтажный металлический ангар, где стояли стеллажи для птицы. Пожар был локализован в 15.55 мск на площади 3,2 тысячи квадратных метров.

"Ликвидация пожара в 20.00 мск. В результате пожара здание уничтожено полностью, спасено складское здание", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекалось 10 единиц техники МЧС России.

Согласно информации на сайте компании, агропромышленный холдинг "БЭЗРК-Белгранкорм" - одна из крупнейших вертикально интегрированных структур сельскохозяйственного сектора России. Основными направлениями деятельности холдинга является производство мяса птицы, свинины, говядины, колбасных и деликатесных изделий, молока, зерна и комбикормов.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ