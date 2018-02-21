АНОНС - Железнодорожники стран СНГ и ЕС обсудят в Вене главные проекты и инвестиции в них

ВЕНА, 21 фев /ПРАЙМ/. Железнодорожники стран СНГ и Европы соберутся на форуме в Вене для обсуждения главных инфраструктурных проектов и привлечения в них инвестиций, следует из материалов к мероприятию и его программы.

Форум "Стратегическое партнёрство 1520: Центральная Европа" начнется в среду и пройдёт в течении двух дней. Откроют мероприятие министр транспорта РФ Максим Соколов и заместитель министра транспорта, инноваций и технологий Австрии Герхард Гюртлих.

1520 миллиметров (мм) — это официальная ширина колеи железных дорог России, стран СНГ, Балтии, Монголии и Финляндии. Ее общая протяженность на этом пространстве составляет свыше 150 тысяч километров. Такую колею еще называют "широкой" в сравнении с так называемой узкой колеей, которая используется, в частности, в странах Северной Америки, Европы, Китая и имеет ширину 1435 миллиметров.

Делегацию РЖД на форуме, согласно программе, возглавит генеральный директор компании Олег Белозеров. Участие в заседаниях форума примут топ-менеджеры железных дорог Австрии, Белоруссии, Италии, Азербайджана, Казахстана и других стран, российских и европейских компаний.

ТЕМЫ ФОРУМА

Среди тем форума коридор "Евразия" и новый Шелковый путь, как сделать так, чтобы имеющиеся на рынке деньги пошли в инфраструктурные проекты, почему проект строительства широкой колеи до Вены выгоден всем странам Евразии и др.

"Центральным мероприятием программы станет пленарная дискуссия Коридор "Евразия" и Новый Шелковый путь. Навстречу друг другу", в ходе которой участники рассмотрят возможности повышения скорости и качества железнодорожного транзитного сообщения на маршруте Восток-Запад. Отдельные сессии будут посвящены проблематике международной логистики, финансированию и строительству железнодорожной инфраструктуры, улучшению технологической интероперабельности 1520 и 1435", - говорится в сообщении на сайте форума.

"ШИРОКАЯ КОЛЕЯ" ИДЁТ В ЕВРОПУ

Одним из приоритетных для России и Австрии является проект создания нового евразийского транспортного коридора со строительством железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм до Братиславы и Вены.

Проект реализуется совместно с железнодорожными администрациями и транспортными ведомствами Австрии, Словакии и Украины. Он предполагает создание нового евразийского транспортного коридора путем продления ширококолейной железной дороги от словацкой Кошице до Братиславы с выходом на Вену и создания в районе Вены–Братиславы международного логистического центра.

Работа ведется в рамках совместного предприятия Breitspur Planungsgesellschaft, созданного в 2009 году с участием России, Украины, Словакии и Австрии и зарегистрированного в Австрии.