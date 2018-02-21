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Американо-бразильское СП хочет построить второй завод по производству этанола в Бразилии


Мировая экономика

МЕХИКО, 21 фев /ПРАЙМ/. Американо-бразильская Bioenergia планирует построить второй завод по производству этанола из кукурузы в бразильском штате Мату-Гроссу, сообщает пресс-служба компании.

Инвестиции в проект составят один миллиард реалов (более 300 миллионов долларов), мощность завода - 680 миллионов литров этанола в год, а перерабатывать он будет 1,8 миллиона тонн кукурузы ежегодно, отмечается в сообщении.

Первый завод компании находится в том же штате. После окончания строительства второго Bioenergia будет перерабатывать ежегодно 3,1 миллиона тонн кукурузы ежегодно.

Компания Bioenergia принадлежит бразильской Tapajos Participacoes SA и американской Summit Agricultural Group. Первый завод СП начал работу в прошлом году.

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