Госдеп США считает, что в рамках санкций остановил сделок российского ОПК на $3 млрд

ВАШИНГТОН, 21 фев /ПРАЙМ/. Госдепартамент США полагает, что антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского оборонно- промышленного комплекса примерно на 3 миллиарда долларов, заявила на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Мы считаем, что мы смогли остановить транзакции на более чем 3 миллиарда долларов. Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российский бюджет. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности", - сказала она.

Она напомнила, что все дипмиссии США получили предписание предпринимать усилия для предотвращения деловых контактов с Россией, прежде всего с ее оборонно-промышленным комплексом.