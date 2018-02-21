FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Дорогие перелеты по России стимулируют выездной туризм – крымский министр


СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев /ПРАЙМ/. Высокая стоимость авиарейсов внутри России не идет на пользу внутреннему туризму, а стимулирует поездки на отдых за границу, считает министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

"Вопрос высокой стоимости внутрироссийских авиаперелетов касается всех регионов РФ. Здесь по сути субсидируется выездной туризм, так как перелеты за пределы России зачастую дешевле", - сказал он РИА Новости.

Он отметил, что государство тратит огромные усилия на обустройство инфраструктуры и создания условий для качественного отдыха в Крыму. В случае дорогих авиаперелетов отдых на полуострове будет менее востребован, а Крым и другие курорты России будут проигрывать отдыху за рубежом.

"Стоимость перелета не должна составлять 40-60 процентов от всего тура, как это получается сегодня у нас. От общей стоимости отдыха, если это не отель высокого уровня и стоимости, это должно быть не более 20 процентов", - добавил Волченко.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ