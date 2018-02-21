Нелегальные отели Крыма не имеют выбора, патент даст им шанс - министр

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев /ПРАЙМ/. Работающие в "тени" малые объекты размещения в Крыму могут рассчитывать на постепенную регистрацию и оформление в законодательном поле с помощью разрабатываемой патентной системы, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

"Надо дать предпринимателям выбор - либо регистрироваться как индивидуальный предприниматель и работать, но это накладывает много обязательств, и значительная часть людей этого не делает умышленно. Как только зарегистрировался – тебя сразу начали проверять и так далее. У них нет выбора, мы этот выбор хотим дать… Все попытки силового вывода из тени этого бизнеса не имели успеха", - сказал он.

По данным министра, порядка 70 процентов всех малых отелей Крыма работают в "тени". В качестве механизма "мягкой" легализации малых отелей, работающих без правовых оснований, предлагается изначально введение патентной системы.

"На первом этапе мы предлагаем ввести патент для физических лиц. Это лояльная мера, первый шаг. Патент в зависимости от метража, количества номеров может быть от 1,5 до 7,5 тысяч в месяц. И люди готовы его платить, чтобы работать легально. Введение этого патента принесет в бюджет не менее 400 миллионов рублей в первый же год", — добавил Волченко.

Нововведение требует изменений в налоговый кодекс РФ, а также в федеральных и региональных законах, отметил министр. По его словам, проект будет готов к презентации к середине текущего года. После первого этапа предстоит прохождение всеми отелями классификации. Период легализации малых отелей и баз размещения в Крыму может составить от трех до пяти лет, подчеркнул Волченко.