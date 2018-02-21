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США уверены, что Латвия справится со скандалом в финансовом секторе - госдеп


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 21 фев /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. США уверены, что Латвия справится со скандалом в финансовом секторе, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова. Сам Гусельников в интервью Associated Press заявил, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал у банка взятки. Римшевич это категорически отрицает. Глава ЦБ Латвии подозревается в вымогательстве и получении взятки в 100 тысяч евро.

Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, требовали взятки, в частности, у кредитных учреждений.

"Соединенные Штаты полностью уверены, что правительство Латвии предпримет необходимые шаги по сохранению целостности банковского и финансового сектора. На протяжении многих лет мы работали совместно с Латвией по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и другими угрозами международной безопасности. В будущем Соединенные Штаты продолжат поддерживать и помогать правительству Латвии, латвийской комиссии по финансовому капиталу и рынкам, а также латвийским правоохранительным органам реализовать наш общий подход - что в Латвии должен быть сильный, хорошо регулируемый финансовый сектор", - заявила Науэрт.

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