Росавтодор усиливает патрулирование участков дорог в ЦФО и ПФО с приходом сильных морозов

МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Росавтодор 22 и 23 февраля усиливает патрулирование участков дорог в ЦФО и ПФО с приходом сильных морозов, в общей сложности будет задействовано более 400 единиц техники, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

"По прогнозам синоптиков 22 и 23 февраля 2018 года на территории Центрального и Приволжского федеральных округов ожидается сильное похолодание — в отдельных регионах до минус 35 градусов по Цельсию", — говорится в сообщении.

"Росавтодор поручил своим территориальным подразделениям усилить патрулирование участков автодорог в этот период, а также быть готовыми в случае необходимости прийти на помощь автомобилистам. В круглосуточном патрулировании на территории Центральной России будет задействовано более 400 единиц техники", — отмечает ведомство.

Кроме того, дорожники организовали оперативное оповещение водителей о состоянии проезда. О текущей дорожной ситуации автомобилистов информируют по 15 каналу УКВ-диапазона (канал "дальнобойщиков"), а также через популярные радиостанции.