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Переходный период после Brexit следует согласовать в марте, считают Британия и Нидерланды


Мировая экономика

ЛОНДОН, 21 фев /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Премьеры Великобритании и Нидерландов Тереза Мэй и Марк Рютте считают, что условия переходного периода после Brexit необходимо согласовать в марте, сообщил РИА Новости официальный представитель канцелярии британского премьера.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предлагает двухлетний переходный период после официального выхода Великобритании из ЕС, который состоится 29 марта 2019 года. Евросоюз настаивает на более коротком переходном периоде - до декабря 2020 года. Ранее британская сторона заявляла, что условия переходного периода будут согласованы в марте, однако занимаемая ЕС позиция фактически не дает надежд на скорое завершение споров.

"Мэй и Рютте встретились на Даунинг-стрит во второй половине дня. Премьер рассказала о продвижении переговоров по Brexit, и оба лидера согласились с важностью завершения согласования условий переходного периода (после выходе Британии из ЕС) в течение марта. Также они согласились с необходимостью как можно быстрее согласовать формат будущего (двустороннего) партнерства", - сказал представитель канцелярии.

Мэй рассказала Рютте о своем видении будущих экономических связей двух стран после Brexit. Британский премьер отметила, что стороны должны проявить гибкость при заключении двустороннего торгового соглашения в будущем.

Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года. Страна и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях "развода". Теперь идет диалог о двухлетнем переходном периоде в отношениях Евросоюза и Великобритании, который начнется после выхода Лондона из союза.

ЕС хочет позволить Великобритании остаться в составе единого экономического рынка союза при условии, что она продолжит выполнять все требования законодательства ЕС, но не будет участвовать в процессе принятия решений. Исходя из задумки ЕС, на страну должны будут распространяться в течение переходного периода все новые законы и договоры Евросоюза, созданные без учета голоса Великобритании.

Соглашение о "разводе" между Евросоюзом и Великобританией может быть заключено в октябре-ноябре текущего года.

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