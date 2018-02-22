Кабмин РФ обсудит законопроект об освобождении от НДФЛ выплат в связи с рождением детей

МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, согласно которому ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка освобождаются от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает пресс-служба кабмина.

Предполагается, что изменения будут внесены в статью 217 Налогового кодекса в связи с принятием федзакона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".

"С 1 января 2018 года введена дополнительная государственная поддержка в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка. В целях усиления материальной поддержки семей, имеющих детей, законопроектом предлагается установить, что такие ежемесячные выплаты не будут облагаться налогом на доходы физических лиц", - говорится в материалах к заседанию.

Законопроект был рассмотрен и одобрен 12 февраля на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.