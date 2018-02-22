FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Кабмин РФ рассмотрит проект об уточнении видов необлагаемых налогом доходов волонтеров


МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, уточняющий виды доходов добровольцев и волонтеров, которые не облагаются налогом, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Сейчас Налоговый кодекс предусматривает освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц выплат, производимых добровольцам, волонтерам в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с Федеральным законом "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" и Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

Цель законопроекта — исключение из налоговой базы добровольцев и волонтеров доходов, связанных с осуществлением ими благотворительной деятельности и полученных от организаций в натуральной форме (в виде найма жилого помещения, организации проезда, питания, обеспечения оборудованием).

"Законопроектом предлагается установить, что от обложения налогом на доходы физических лиц освобождаются доходы добровольцев и волонтёров, полученные ими в виде выплат на возмещение понесённых расходов в рамках соответствующей деятельности или в натуральной форме", — говорится в сообщении.

Принятие законопроекта, по мнению правительства, позволит обеспечить выравнивание условий налогообложения получаемых ими доходов. Документ также создаст дополнительные условия для развития благотворительной деятельности.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ