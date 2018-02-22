Кабмин РФ обсудит распределение 49 млрд руб на создание новых мест в яслях

МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос о распределении 49 миллиардов рублей из федерального бюджета на создание дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования в регионах России, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Бюджетные средства планируется направить на создание новых мест в образовательных организациях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

"Проектом распоряжения предлагается утвердить распределение в 2018 и 2019 годах средств в общем размере 49 миллиардов рублей (по 24,5 миллиарда рублей в год). Получателями средств определены 82 субъекта Федерации", — говорится в сообщении.

Помимо этого, кабмин рассмотрит вопрос "Об утверждении планов развития конкуренции ("дорожных карт") в соответствующих отраслях на 2018 - 2019 годы".

Ранее, в январе, вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что очередь в ясли в России составляла более 272 тысяч человек.

Президент РФ Владимир Путин в прошлом году неоднократно заявлял о необходимости скорейшего решения проблемы с очередями в ясли, а на ежегодной пресс-конференции в декабре он рассказал о программе по созданию более 326 тысяч ясельных мест, благодаря чему уже в 2018-2019 годах должна быть обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.