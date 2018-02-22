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Кабмин РФ обсудит проект о корректировке уплаты резидентами ТОР страховых взносов


МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о корректировке порядка исчисления и уплаты резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Документ предлагает освободить резидентов от исполнения норм законодательства, влекущих изменение их положения как налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов, в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса.

Проект также устанавливает возможность применения резидентами пониженных тарифов страховых взносов в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса исключительно в отношении базы для исчисления страховых взносов, определенной в отношении физлиц, занятых на новых рабочих местах.

Законопроектом предусматривается применение пониженных тарифов страховых взносов резидентами в Дальневосточном федеральном округе, получившими этот статус до 31 декабря 2025 года.

Резидент ТОР получает ряд льгот: 0% налог на прибыль в течение первых пяти лет (20% при общем налоговом режиме), 12% - на следующие пять лет, 0% налог на землю в течение первых трех лет, 0% налог на имущество в течение первых пяти лет. Кроме того, совокупная ставка по страховым сборам снижается на 10 лет до 7,6% (30% при общем режиме). Для резидентов ТОР доступен режим свободной таможенной зоны. Он, в частности, предполагает беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение и потребление иностранных товаров.

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