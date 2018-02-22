Замминистра финансов Моисеев выступил против филиалов иностранных страховщиков в РФ

МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев выступил против филиалов иностранных страховых компаний на российском рынке.

В январе из уведомления на федеральном портале проектов нормативных правовых актов стало известно, что Минфин России готовит законопроект о деятельности на территории РФ страховщиков и перестраховщиков из стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО), который должен регулировать их работу в России через филиалы с августа 2021 года.

"Я против филиалов... Они же живут по чужому регулированию. Не понятно, юридическое это лицо или не юридическое лицо. Если это не юридическое лицо, то к нему нельзя применять КоАП. ... А если нельзя штрафовать, то как мы заставим их вообще жить по правилам. Куча проблем возникает", - заявил Моисеев журналистам после заседания комитета ГД по финрынку в среду.

"Поэтому наш подход будет в максимально узком варианте, который соответствует, тем не менее, нашим обязательствам по ВТО, мы будем его реализовывать... Надо посмотреть и понять, что мы можем и что мы не можем в рамках ВТО", - добавил он.

Моисеев также сообщил, что может быть введена трехуровневая система регистрации иностранных филиалов. "Очевидно, что должна быть предусмотрена какая-то регистрация этих филиалов. ... У нас есть интересный опыт в законе о кредитных рейтинговых агентствах, где предусмотрено три уровня, как, собственно, агентства аккредитованные, филиалы иностранных и представительства иностранных. Что-то похожее, я думаю, будет. То есть будет разноуровневая структура", - заключил он.