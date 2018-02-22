Персонал авиакомпании Air France проведет забастовку

ПАРИЖ, 22 фев /ПРАЙМ/, Виктория Иванова. Несколько профсоюзов, объединяющих сотрудников авиакомпании Air France, проведут в четверг забастовку.

"Дирекция придерживается прежней позиции: ежегодные прибавки определены и больше их не будет. Напоминаем, что в связи с потерянной инфляцией (2012-2018 годов) мы требуем повышения зарплаты на 6%", - говорится в совместном коммюнике профсоюзных организаций, выступающих организаторами забастовки.

Утром в четверг бастующие сотрудники в столичном регионе Франции намерены надеть рабочую форму и пойти не на работу, а собраться у штаб-квартиры Air France. В других районах страны также пройдут акции.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ

Согласно распространенному в среду заявлению компании, в день забастовки Air France планирует осуществить 75% запланированных полетов.

"В четверг, 22 февраля, Air France планирует выполнить 75% своей полетной программы при учете того, что число бастующих составит 28% персонала. Air France осуществит 50% своих дальнемагистральных полетов из Парижа, 75% среднемагистральных полетов из и в парижский аэропорт имени Шарля де Голля, а также 85% своих ближнемагистральных полетов", — говорится в документе.

Авиакомпания выразила сожаление в связи со сложившейся ситуацией и заявила, что "прикладывает все усилия, чтобы сократить неудобства, которые забастовка может доставить клиентам". В частности, пассажиры, вылеты которых запланированы на четверг, в режиме реального времени получают оповещения о статусе рейсов.

Помимо этого, пассажирам, имеющим билеты на этот день, компания предлагает бесплатно изменить дату вылета на любой день до 27 февраля. Если эти даты не подходят, путешественники могут получить действительный в течение года ваучер.

РЕЙСЫ В РОССИЮ

Изменения в полетном графике коснулись и полетов в Россию. Так, на онлайн-табло авиакомпании написано, что отменены пять рейсов из парижского аэропорта имени Шарля де Голля - Руасси в Шереметьево: AF1044, AF1744, AF1844, AF1144. Рейсы в обратном направлении - из Москвы в Париж - тоже частично отменены. Так, отправиться в путь не смогут пассажиры, планировавшие улететь рейсами AF1045 и AF1745.

Единственный запланированный на четверг рейс в "Пулково" - AF1464, как и рейс в обратную сторону - AF1465, пока отмечены как планируемые в срок.