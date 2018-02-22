Уровень зарплат у сотрудников МЧС разнится почти в 3 раза

МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Самые большие зарплаты в МЧС России по-прежнему получают военнослужащие и сотрудники территориальных органов министерства; наименьшие - у гражданского персонала спасательных воинских формирований: разрыв в оплате труда данных категорий составляет почти три раза.

Как следует из сравнительного анализа среднемесячного уровня оплаты труда личного состава МЧС России за последние три года, в 2017 году среднемесячная заработная плата военнослужащих и сотрудников территориальных органов составляла 63,8 тысячи рублей. На второй позиции по оплате труда располагались военнослужащие спасательных воинских формирований - в среднем они получали в прошлом году 56,2 тысячи рублей в месяц. На третьем месте - сотрудники подразделений Федеральной противопожарной службы ГПС со средним окладом 49,7 тысячи рублей.

Самая маленькая среднемесячная зарплата в МЧС по итогам 2017 года - у гражданского персонала спасательных воинских формирований, она составляла в среднем 21,8 тысячи рублей.

По данным МЧС РФ, с 2016 года уровень оплаты труда в процентном отношении больше всего вырос у работников подразделений Федеральной противопожарной службы ГПС - на 13,5%, а также у гражданского персонала поисково-спасательных формирований - на 12,9%.

Спасательные воинские формирования появились в структуре МЧС России в соответствии с указом президента РФ от 30 сентября 2011 года. Общая численность личного состава этих формирований после реформирования войск гражданской обороны (ГО) составила 7,23 тысячи человек.

В рамках реформы было создано восемь спасательных воинских формирований регионального подчинения (спасательные центры) и два - центрального, в том числе 179-й спасательный центр в Ногинске и 294-й Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", а также восемь авиационно-спасательных центров с дислокацией в городе Жуковский (Московская область), Красноярске, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Минеральных Водах.

В новые формирования были дополнительно включены подразделения беспилотных летательных аппаратов и робототехнических средств, радиационной, химической и биологической защиты, инженерно-спасательные роты, группы проведения пиротехнических и взрывных работ, доставки гуманитарных грузов и пожарные подразделения. Увеличилась также численность инженерно-технических и кинологических подразделений за счет сокращения численности управленческого аппарата.