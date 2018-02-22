Алкоголь на 23 февраля и 8 марта будут покупать меньше из-за Великого поста - эксперт

МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Продажи алкоголя к праздникам Дня защитника Отечества на 23 февраля и Международному женскому дню 8 марта в этом году будут меньше, чем в прошлом году, так как в России уже начался Великий пост, который на этом сказывается, полагает эксперт рынка, руководитель проекта WineRetail Александр Ставцев.

"В этом году на праздники накладывается Великий пост, и продажи не будут высокими, это отмечают все дистрибьютеры алкогольной продукции", - рассказал Ставцев.

По его словам, "большой провал по продажам следует сразу после Нового года".

"Эта ситуация традиционная и повторяется из года в год, у людей не остается денег, чтобы тратить их на алкогольную продукцию", - рассказал эксперт.

"Небольшой подъем после новогодних продаж к гендерным праздникам будет, но не такой, как в прошлом году", - заключил собеседник агентства.