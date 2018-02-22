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Сотрудников аэропорта Анадыря наказали за то, что два самолета повредили крылья


ВЛАДИВОСТОК, 22 фев /ПРАЙМ/. Сотрудников аэропорта Анадыря привлекли к ответственности за ненадлежащую очистку взлетно-посадочной полосы, из-за которой два самолета при посадке повредили крылья, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что 1 и 2 декабря 2017 года два самолета компании "ЮТэйр" при посадке в аэропорту Анадыря повредили крылья. На месте начала работу комиссия.

"Установлено, что авиационные инциденты произошли по причине ненадлежащей очистки службой аэродромно-транспортного обслуживания аэропорта взлётно-посадочной полосы от снежно-ледяных образований", - говорится в сообщении

Заместитель транспортного прокурора Магаданской транспортной прокуратуры внес представление директору аэропорта. Нарушения устранены, виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

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