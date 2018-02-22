Рыбаки Приморья первыми в РФ начинают добычу краба на больших глубинах

ВЛАДИВОСТОК, 22 фев /ПРАЙМ/. Рыбаки Приморья первыми в России начинают добывать красного краба-стригуна на глубине до 2,5 тысячи метров, сообщает администрация края.

В четверг в первый рейс ушло судно "Шанс-106" рыболовецкого колхоза "Восток-1" – первый проект компании в рамках программы использования краболова-процессора в открытых частях Мирового океана. Судно среднего тоннажа было переоборудовано для промысла глубоководного краба.

"Здесь установлены усиленные двигатели, дополнительные мощности для подъема орудий лова. В результате экономия промыслового времени с одного порядка составляет более одного часа", – сказал вице-губернатор Приморья Валентин Дубинин.

Также на судне модернизирована производственная линия и улучшены условия для жизни экипажа.

"Новые воздушные морозильные камеры позволяют замораживать до семи тонн готовой продукции. Закуплены специальные корзины из нержавеющей стали, высокоточные весы для учета выпускаемой продукции", – рассказал капитан судна Владимир Желдак.