FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рыбаки Приморья первыми в РФ начинают добычу краба на больших глубинах


ВЛАДИВОСТОК, 22 фев /ПРАЙМ/. Рыбаки Приморья первыми в России начинают добывать красного краба-стригуна на глубине до 2,5 тысячи метров, сообщает администрация края.

В четверг в первый рейс ушло судно "Шанс-106" рыболовецкого колхоза "Восток-1" – первый проект компании в рамках программы использования краболова-процессора в открытых частях Мирового океана. Судно среднего тоннажа было переоборудовано для промысла глубоководного краба.

"Здесь установлены усиленные двигатели, дополнительные мощности для подъема орудий лова. В результате экономия промыслового времени с одного порядка составляет более одного часа", – сказал вице-губернатор Приморья Валентин Дубинин.

Также на судне модернизирована производственная линия и улучшены условия для жизни экипажа.

"Новые воздушные морозильные камеры позволяют замораживать до семи тонн готовой продукции. Закуплены специальные корзины из нержавеющей стали, высокоточные весы для учета выпускаемой продукции", – рассказал капитан судна Владимир Желдак.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ