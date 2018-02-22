Кабмин РФ одобрил проект об уточнении видов необлагаемых налогом доходов волонтеров

МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило законопроект, уточняющий виды доходов добровольцев и волонтеров, которые не облагаются налогом, следует из опубликованной на сайте кабинета министров информации.

Сейчас Налоговый кодекс предусматривает освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц выплат, производимых добровольцам, волонтерам в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с Федеральным законом "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" и Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

Цель законопроекта — исключение из налоговой базы добровольцев и волонтеров доходов, связанных с осуществлением ими благотворительной деятельности и полученных от организаций в натуральной форме (в виде найма жилого помещения, организации проезда, питания, обеспечения оборудованием).

"Законопроектом предлагается установить, что от обложения налогом на доходы физических лиц освобождаются доходы добровольцев и волонтёров, полученные ими в виде выплат на возмещение понесённых расходов в рамках соответствующей деятельности или в натуральной форме", — говорится в сообщении.

Принятие законопроекта, по мнению правительства, позволит обеспечить выравнивание условий налогообложения получаемых ими доходов. Документ также создаст дополнительные условия для развития благотворительной деятельности.