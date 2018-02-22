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Правительство внесло в Госдуму проект об освобождении от НДФЛ выплат по рождению детей


МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Правительство России одобрило и внесло в Госдуму законопроект, согласно которому ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка освобождаются от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщается на сайте кабинета в четверг.

Предполагается, что изменения будут внесены в статью 217 Налогового кодекса в связи с принятием закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Так, с 1 января 2018 года семьям, родившим или усыновившим первого или второго ребенка, положена дополнительная государственная поддержка.

"В целях усиления материальной поддержки семей, имеющих детей, законопроектом предлагается установить, что такие ежемесячные выплаты не будут облагаться налогом на доходы физических лиц", - говорится в сообщении.

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