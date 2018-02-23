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Лидеры 27 стран ЕС на саммите обсудят долгосрочный бюджет Евросоюза после Brexit


Мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 23 фев /ПРАЙМ/. Лидеры 27 стран, остающихся в Евросоюзе после Brexit,, на неформальном саммите 23 февраля обсудят будущий многолетний финансовый план Евросоюза (MFF) на период после 2020 года, говорится в материалах к саммиту.

Евросоюз регулярно принимает многолетние финансовые планы (MFF), с учетом которых затем составляются ежегодные бюджеты ЕС. Размер текущего MFF составляет порядка 1 триллиона евро, а однолетних бюджетов союза - порядка 150 миллиардов евро.

Эти бюджеты в большей степени состоят из взносов стран-членов Евросоюза. Нынешний семилетний финансовый план покрывает период с 2014 по 2020 годы. Соответственно, следующий MFF должен быть рассчитан на период с 2021 по 2027 годы, его разработка ведется в настоящее время. Этот финансовый план, как предполагает сейчас процесс Brexit, будет рассчитываться уже без учета немаловажных взносов в бюджет ЕС со стороны Великобритании.

"Лидеры обсудят следующий MFF после 2020 года. Ожидается, что они коснутся вопроса общего объема расходов следующего MFF", - отмечается в материалах к саммиту. Также сообщается, что лидеры обсудят политические приоритеты, которым должен служить долгосрочный бюджет ЕС.

В ЕС уже звучат различные предложения по реформе многолетнего финплана: Еврокомиссия и Европарламент предлагают увеличить объем его расходов и найти новые источники доходов. Также предлагается создание резерва бюджета. Еврокомиссия представит свои окончательные предложения по следующему MFF к началу мая текущего года. Затем начнется обсуждение этих предложений в ЕП и Совете стран ЕС.

ИНСТИТУТЫ

В контексте предстоящих в мае 2019 года очередных выборов в Европарламент лидеры 27 стран ЕС обсудят также варианты назначения будущего председателя Еврокомиссии.

Действующий глава исполнительной коллегии ЕС Жан-Клод Юнкер выступает за сохранение практики выдвижения кандидатуры на этот пост от политической силы, набравшей наибольшее число голосов на выборах в европейскую ассамблею. Это поддерживает также большинство действующих депутатов Европарламента.

Между тем, как сообщал ранее РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе, лидеры Франции, Нидерландов, Польши, Португалии, Венгрии, Чехии, Словакии и Литвы высказывались за отказ от сохранения нынешней практики выдвижения кандидатуры в председатели Еврокомиссии.

Данный подход был впервые применен по итогам выборов в ассамблею 2014 года, когда ведущая политическая сила ЕС - Европейская народная партия - получила самое большое количество депутатских портфелей. В результате на пост главы коллегии еврокомиссаров был выдвинут премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. При этом такой вариант в законодательстве ЕС никак не отражен.

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