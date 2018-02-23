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Крупнейший акционер Norvik Banka Гусельников нанял охрану после задержания главы ЦБ Латвии


РИГА, 23 фев /ПРАЙМ/. Крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников после задержания подозреваемого в вымогательстве взятки главы Банка Латвии (центробанка) Илмара Римшевича задумался о безопасности своей безопасности и нанял охрану для себя и своей семьи.

"К счастью, я не получал никаких угроз, но я понимаю, какие люди могут еще стоять дальше за этими людьми. Я прочитал все СМИ про Римшевича, все про этих людей, все статьи за всю историю независимости Латвии, даже купил архивы всех латвийских газет. Я очень информированный человек о том, что они делали все эти годы. И, вы знаете, я задумался о своей безопасности, и для своих детей и для своего дома я нанял охрану", - сказал банкир в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

По словам Гусельникова, который является гражданином Великобритании и живет в Лондоне, он не намерен в ближайшее время приезжать в Латвию, но будет сотрудничать с правоохранительными органами этой страны.

Ранее Гусельников в интервью агентству АР заявил, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал у банка взятки. Римшевич это категорически отрицает.

Римшевич был задержан по подозрению в коррупции. Он подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Глава ЦБ отпущен под залог и временно отстранен от должности.

Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, требовали взятки, в частности, у кредитных учреждений.

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