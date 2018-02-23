ЕС продлил на год оружейное эмбарго против Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 23 фев - ПРАЙМ. Евросоюз продлил до 28 февраля 2019 года действие оружейного эмбарго против Белоруссии и индивидуальных санкций в отношении четырех человек, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет решил продлить на год, до 28 февраля 2019 года, ограничительные меры против Белоруссии. Они включают эмбарго на оружие и средства, которые могут использоваться для внутренних репрессий, а также заморозку средств и запрет на въезд на территорию ЕС в отношении 4 человек, вовлеченных в дела об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста при неясных обстоятельствах в 1999 и 2000 годах", — сообщил Совет ЕС.

Совет глав МИД ЕС 15 февраля 2016 года снял большую часть санкций с Белоруссии, оставив при этом в силе оружейное эмбарго. Белоруссия находилась под политическим и экономическим давлением со стороны Запада почти 20 лет.

Как отмечается в пресс-релизе, поступившем в пятницу в РИА Новости, Совет также на год продляет действие исключения, разрешающего экспорт в Белоруссию оборудования для биатлона, а именно некоторых видов спортивных винтовок. При этом Совет ЕС напоминает, что их поставщики обязаны в каждом отдельном случае обращаться за разрешением на продажи этого оборудования в компетентные органы стран-членов ЕС.