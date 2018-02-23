Утечку из нефтепровода ликвидируют в Белоруссии

МИНСК, 23 фев - ПРАЙМ. Разлив нефти из магистрального нефтепровода "Мозырь-Брест" ликвидируют в Белоруссии, сообщила в пятницу пресс-служба МЧС страны.

"В МЧС поступило сообщение о падении давления в магистральном нефтепроводе "Мозырь-Брест" и обнаружении нефтяного пятна в Ивановском районе (Брестская область) вблизи деревни Старые Кленки. По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что произошел разлив нефти на площади 30х120 м", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что работниками ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проводятся работы по сбору нефти с поверхности земли. Поврежденный участок отключен. Перекачка осуществляется по другим ниткам трубопровода.

По данным МЧС, на месте работают аварийные бригады ОАО "Гомельтранснефть Дружба", техника МЧС задействована для обеспечения пожарной безопасности, спасатели ведут мониторинг обстановки. Причины произошедшего выясняются.

"Гомельтранснефть Дружба" занимается перекачкой нефти, поступающей из российской части нефтепровода "Дружба", в направлении Западной Европы и Балканских стран, обеспечивает снабжение углеводородным сырьем белорусской нефтехимии.