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"Укрзализныця" подписала с General Electric контракт на $1 млрд о поставках локомотивов


КИЕВ, 23 фев - ПРАЙМ. Железнодорожное предприятие "Укрзализныця" подписало с американской многоотраслевой корпорацией General Electric соглашение на 1 миллиард долларов о поставках на Украину локомотивов, а также о локализации их производства в стране, передает корреспондент РИА Новости.

На официальной церемонии подписания соглашения в Киеве присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

"Был подготовлен контракт на 1 миллиард долларов, который предусматривает поставки локомотивов, производство с постепенным увеличением локализации, и модернизацию существующих локомотивов", - сказал Порошенко на церемонии подписания соглашения, трансляцию которой показывал телеканал "112 Украина" в пятницу.

По словам премьера Украины Владимира Гройсмана, контракт закладывает основу стратегического партнерства с General Electric "на следующее десятилетие", он позволит войти Украине в глобальный рынок американской компании. "Первые локомотивы поступят в распоряжение украинских железнодорожников уже этой осенью. Одновременно будут выбраны площадки для дальнейшей производственной кооперации", - написал Гройсман в Twitter

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