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Бизнесмена Коломойского допросили по делу о махинациях в Приватбанке


КИЕВ, 23 фев — ПРАЙМ. Следствие допросило одного из бывших акционеров украинского Приватбанка бизнесмена Игоря Коломойского по делу о махинациях в банке, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Нацбанк Украины ранее сообщил, что детективное агентство Kroll подтвердило использование Приватбанка его бывшими владельцами в мошеннических схемах, принесших банку убыток как минимум в 5,5 миллиарда долларов. Вывод расследования, который привел ЦБ: была создана теневая банковская структура внутри Приватбанка, которая выводила и отмывала средства, кредитуя акционеров банка и связанных с ними лиц. Коломойский назвал бредом заявление о махинациях в банке.

"Игорь Валерьевич (Коломойский) был допрошен в посольстве Украины", — сказал Луценко в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу.

По его словам, по делу Приватбанка также допрошены бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, другие руководители Приватбанка, подавшая в отставку глава Нацбанка Валерия Гонтарева и ее заместитель Екатерина Рожкова, экс-премьер Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков и премьер Владимир Гройсман.

Правительство Украины в конце 2016 года национализировало крупнейший в стране частный банк, основным владельцем которого являлся Коломойский. Минфин стал собственником 100% акций Приватбанка. Также было принято решение о докапитализации банка на сумму 116,8 миллиарда гривен (более 4 миллиардов долларов), которая была осуществлена в два этапа — в декабре 2016 и феврале 2017 года. Позже власти провели еще несколько этапов докапитализации банка.

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